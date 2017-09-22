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Экономика | Главные новости

В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция

22.09.17 15:30
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Сегодня в столице Поморья впервые проходит мероприятие, основная цель которого – вывести на новый уровень взаимодействие муниципалитетов-побратимов Архангельской области и Норвегии.
 
 
 
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На открытии конференции неоднократно звучала высокая оценка народной дипломатии как значимого фактора международных отношений. Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, теплые и дружеские отношения связывают коммуны Норвегии и Архангельск, а также Виноградовский, Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский, Шенкурский, Вельский и Каргопольский районы.

Побратимские связи между городами Северо-Запада России и Норвегии уже более 30 лет являются важнойсоставной частью общественной жизни. Архангельск, будучи лидером в развитии побратимских связей в регионе, выступил организатором конференции.

- Взаимодействие между столицей Поморья и норвежскими городами Вардё и Тромсё является ярким примером, который показывает: при заинтересованности муниципальных властей процесс бизнес-коммуникаций, культурного обмена, налаживания связей между школами, творческими коллективами становится организованным, динамично развивается. И сегодня у нас есть возможность вместе обобщить этот опыт, и обсудить вновь появившиеся идеи, - отметил в своем приветственном выступлении перед архангельскими и норвежскими участниками конференции Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Более ста участников российско-норвежской конференции в течение дня будут работать в секциях и группах по различным направлениям взаимодействия, посетят Маргаритинскую ярмарку и проведут практические занятия.

 
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