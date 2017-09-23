Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе

Согласно принятым городскими депутатами на сессии поправкам право на установку «наружки» можно будет получить в Архангельске не по результатам конкурсных процедур, а в случае победы на аукционе.Во главу угла была поставлена экономическая целесообразность нововведений. По оценке властей, такая форма проведения торгов позволит значительно увеличить поступления в городской бюджет. Предложения муниципалитета нашли отклик у парламентариев. По инициативе депутата Владимира Карпова изменения правил в части формы торгов были оперативно обсуждены в профильных комитетах и включены в повестку дня.Вопрос рассматривался 20 сентября на первой после летних каникул сессии Архангельской городской Думы: депутаты одобрили предложения администрации.Проведение аукциона, по словам представителей власти, позволит многократно увеличить цену, которую заплатит в итоге победитель за возможность размещать рекламу на улицах города. Эти деньги поступят в казну города и пойдут в том числе на решение социальных задач.Выиграют все - уверены депутаты и чиновники. Город получит максимальные суммы, население разумный баланс рекламы в городской среде, а бизнес - гарантированный 10-летний период работы на рынке.