Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев

Довольно часто к юристу Центра поддержки молодой семьи обращаются женщины по вопросу обеспечения питанием их детей. Действительно данная социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет путем обеспечения питанием существует и закреплена она в главе второй вышеназванного закона.Юрист Центра поддержки молодой семьи Чапурина Алиса пояснила: «Условия и порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет утверждаются постановлением Правительства Архангельской области и назначаются по заключению врачей. Также существует возможность получения дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение его питанием. Данное пособие назначается одному из родителей, являющемуся получателем ежемесячного пособия на ребенка, при наличии у такого родителя гражданства РФ в размере 408,80 рублей (в районах Крайнего Севера) и в размере 350,40 рублей (в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)».· беременные женщины со сроком беременности 22 недели и более на весь период беременности;· кормящие матери на период кормления ребенка грудью или до достижения ребенком возраста 6 месяцев;· дети в возрасте до 6 месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании;· дети от 6 месяцев до 2 лет, наблюдающиеся участковой педиатрической службой по месту жительства;· дети в возрасте от двух 2 лет до 3 лет по медицинским показаниям.Граждане, имеющие право на получение полноценного питания, для назначения продуктов питания должны обратиться к врачу в организацию здравоохранения по месту наблюдения.Ознакомится с постановлением Правительства Архангельской области, порядком обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, узнать месторасположение пунктов выдачи бесплатного питания, перечень продуктов питания и другую информацию можно на интернет сайте министерства здравоохранения Архангельской области.