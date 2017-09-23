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Познавательно-игровая программа по творчеству поэта Аушева состоялась в библиотеке

23.09.17 23:14
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В городской детской библиотеке им. Коковина в честь 75-летнего юбилея поэта Валерия Аушева вспомнили его творчество.
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Несмотря на то, что Валерий Аушев родился и живёт в Московской области, большая часть его трудовой и творческой биографии была тесно связана с нашим северным краем. Ведь после окончания института, он несколько лет проработал учителем и завучем в школе Холмогорского района, а затем трудился в газетах «Правда Севера» и «Северный комсомолец». Многие сборники его детских стихов были изданы именно в Архангельске.

Маленькие читатели удивились, узнав о том, что Валерию Аушеву посчастливилось встретиться и пообщаться с потомком М. В. Ломоносова – Д. И. Лопаткиным. Библиотекарь рассказала им, что Валерий Петрович неоднократно был в гостях в детской библиотеке имени Е. С. Коковина, в 1974 и 2004 годах.

Дети послушали добрые и весёлые стихотворения Валерия Аушева и вместе с главными героями поиграли в такие познавательные игры, как «Какой листочек?», «Детёныши животных». Ребята пофантазировали и нарисовали яркое море Улыбок, отгадали загадки о морских птицах, вместе с Бельчонком выучили шуточный танец.

Важно заметить, что юные воспитанники старательно готовились к предстоящему занятию и даже выучили несколько стихотворений Валерия Петровича.
Автор: cbs
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