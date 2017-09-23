В Новодвинске обсудили вопросы доступной среды для маломобильных людей

Мероприятие удалось организовать при поддержке правительства Архангельской области, администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и финансовой помощи Архангельского ЦБК в рамках проекта «40 добрых дел к 40-летию Новодвинска».Организаторы конференции обговорили с участниками встречи множество аспектов создания доступной среды в любом учреждении и городе в целом. Практически все организации хотели бы создать такую среду, но не знают с чего начать, как учесть все нюансы, утвердить программу движения к этой цели. Специалисты из разных сфер деятельности - образования, ЖКХ, социального обеспечения смогли задать экспертам вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.- В нашем городе очень много учреждений, которые не доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметила председатель Новодвинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Ольга Яковлева. - Конференция многому нас научила. Надеюсь, что наши здания станут удобнее для всех, без исключения, посетителей.Среди важных гостей на конференции работали председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Нользиков, ведущий эксперт учебного управления САФУ Ирина Нонфоджи и помощник председателя областной организации инвалидов Татьяна Макарова.Они провели лекции на темы «Универсальный дизайн: основные принципы и подходы», «Доступная среда. Паспортизация объектов: правовая база, стандарты, нормы и правила» и «Социальный объект: основные функциональные группы - примеры положительного и отрицательного решения».- На сегодняшний день все муниципальные учреждения должны иметь паспорт доступности, - рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Новодвинска Елена Тимчак. - И они везде оформлены. Но, к сожалению, есть моменты, которые не учтены, так как, например, меняется законодательство. Необходимо шагать в ногу со временем. Мы учтём эти нововведения, опыт коллег и сделаем всё возможное для улучшения ситуации с пандусами и другими сооружениями для особых групп населения, имеющих проблемы с передвижением.Про опыт создания доступной среды в Северодвинске рассказала представитель Северодвинской городской организации инвалидов Ольга Мокроусова. про проблемы доступности социальных объектов в Новодвинске - эксперт по доступной среде Артём Канаев.Во второй половине дня участники конференции провели практическое занятие по выявлению барьеров для различных категорий маломобильных граждан в зданиях города.