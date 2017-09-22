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Общество | Главные новости

Города-побратимы: Архангельск, Вардё и Тромсё обсудили возможности сотрудничества

22.09.17 17:04
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В столице Поморья стартовала конференция городов-побратимов Архангельской области и норвежских губерний Финнмарк и Тромсе «Потенциал побратимства — для эффективного развития северных территорий».
 
 
 
 
 
 
 
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В открытии конференции приняли участие представители органов власти Архангельска и норвежских губерний Финнмарк и Тромсё, активисты побратимских связей, волонтеры, участники российско-норвежских проектов и обменов, студенты САФУ.
 
В рамках пленарного заседания конференции участники поделились опытом осуществления побратимских связей.
 
3-й секретарь Представительства МИД России в Архангельске Максим Преминин рассказал о международных отношениях России и Норвегии на современном этапе.
 
Заместитель Главы – руководитель аппарата Администрации Архангельска Николай Евменов выступил с докладом о роли институциональных ресурсов муниципалитетов в развитии эффективного российско-норвежского сотрудничества. Он отметил, что Архангельск исторически был центром освоения Арктики и столицей Русского Севера. Стратегия России в Арктике предусматривает широкое международное сотрудничество, в котором важную роль играют международные побратимские связи Архангельска, Тромсё и Вардё.
 
«За 28 лет побратимства реализованы проекты  в различных сферах. Побратимское движение дает нам уникальную возможность привлекать в регион зарубежный опыт в самых разных сферах общественной жизни, повышать свой международный имидж и развивать сферу туризма, привлекать инвестиции в местную экономику, знакомить зарубежную общественность с прогрессом, достижениями, самобытностью населения, одновременно расширяя кругозор местного населения через развитие деловой платформы образовательных связей, а также приобщать обычных людей к мировому опыту, который всегда считался переходящей ценностью», - обратился к участникам конференции Николай Евменов.
 
От лица Архангельской торгово-промышленной палаты выступил ее президент Василий Сидоровский. Он предложил включить в Соглашение городов-побратимов дополнительный раздел «Экономическое сотрудничество».
 
«Сегодня необходимо экономическое сотрудничество между нашими городами-побратимами. С представителями делегации Вардё мы уже обсудили наши совместные экономические проекты. На сегодняшний день их порядка 10. Конечно, есть приоритетные, которые мы уже начали реализовывать сегодня. Например, поставки деревянных срубов с норвежской рубкой угла для модульных домов в Вардё и поставка древесины для каминов. Мы уже более двух лет работаем над налаживанием экономических связей. Летом вместе с гендиректором АО «Вардё ПроМор» Турбьёрном Ходне мы посетили деревоперерабатывающие предприятия Поморья, организовали встречу с министерством туризма Архангельской области и с руководством Архангельского тралового флота. Более того, мы готовы открыть в Вардё представительство Архангельской торгово-промышленной палаты. Город Вардё может стать «северной точкой входа» в Скандинавские страны. Это имеет большое значение, как для развития наших отношений, так и развития самих регионов. Мы вступили в проект по установлению транспортного сообщения между городами Вардё и Архангельск. Весной этого года было принято решение о размещении Ассоциации северных (приполярных) торгово-промышленных палат территории зоны Арктики в Архангельске. Сейчас Ассоциации включает 10 палат. И мы хотели бы видеть в числе Ассоциации также бизнес-сообщества Северной Норвегии и Финляндии. В следующем году мы организуем большой Финско-российский форум торгово-промышленных палат, где обсудим выращивание дикоросов, создание торговых цепочек, обустройство таможенных переходов между странами с возможностью прохождения санитарного фитоконтроля. Мы будем рады видеть на форуме и наших коллег из Норвегии. У нас большие планы, ведь, объединяя усилия, мы располагаем широкими возможностями», - сказал Василий Сидоровский.
 
Также в рамках пленарного заседания выступили мэр Тромсё Кристиан Рёймо с докладом «Урбанистическая Арктика» и депутат областного собрания Финнмарк Реми Странд, который рассказал о социальных вопросах в рамках партнерств муниципалитетов.
 
Начальник отдела по культуре и туризму Администрации Пинежского района Леонид Житов доложил о культурном диалоге между коммунами Ленвик, Мольсельв и Пинежским районом.
 
Завершилось пленарная часть конференции выступлением научного сотрудника Федерального Центра комплексного исследования Арктики, ветерана побратимских связей между Архангельском и Вардё Сергея Звягина. В своем докладе особое внимание он уделил морским побратимским связям.
 
Продолжилась российско-норвежская конференция работой в профильных секциях и группах по различным направлениям взаимодействия.
Автор: Ксюша Д.
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Лучший комментарий
Vadimych для kotbezsapog
22.09.17
23:16
kotbezsapog, Кто бы сомневался. Лизать зады еврогосподам-это твоя семейная бандеровская традиция , безмозговый недоумок
 
+ +1 -
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Vadimych для kotbezsapog
24.09.17
20:57
kotbezsapog, Фиалку своим гнилостным языком не упоминай. Походу ты совсем в неадеквате. Иди проспись, помоечный
 
+ 0 -
kotbezsapog
24.09.17
20:30
Куда-то Фиалка пропала, защитница Вадиков. Приди, помоги ему, устал на людей гавкать.
 
+ 0 -
Vadimych для kotbezsapog
23.09.17
22:55
kotbezsapog, И кто тебе сказал, что ты-человек? Ты помойный котбезмозгов, если верить твоему нику. А по жизни ты -закомплексованный ублюдок.
 
+ 0 -
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