Новостройка может на время создать дискомфорт жителям близлежащих домов
22.09.17 19:37
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На улице Вельской в Архангельске начались работы по прокладке сети холодного водоснабжения в обход строительной площадки. Это потребует снижения давления на магистрали.
Дело в том, что старая труба проходит на месте строительства нового дома.
ЖК «Дом на Ильинской» возводится на пересечении Ленинградского проспекта с Ильинской улицей.
По словам представителя организации застройщика, работы по замене участка трубопровода планируется завершить к 5 октября. Для этого уже есть все необходимое: техника, материалы и разрешение властей на производство работ.
Перенос магистрального водопровода на данном участке создаст определенное неудобство для горожан, связанное с понижением давления в системе. Городские власти намерены в еженедельном режиме контролировать ход выполнения работ. Застройщику было предложено ускориться и попытаться завершить процесс до 25 сентября.
Ситуация находится на контроле департамента городского хозяйства, отметили в администрации города.