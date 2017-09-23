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Общество | Главные новости

Сенаторы предложили уточнить правила страховых выплат при травмах на производстве

23.09.17 18:26
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В Госдуму внесён законопроект, который открывает новые возможности для получения страховки тем, кто получил увечья на производстве или профзаболевание. Его цель - обязать страховщиков помогать травмированным на производстве.
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Фото: council.gov.ru

Сейчас деньги выплачивают в зависимости от зарплаты за определённый период работы, какой именно — выбирает сам застрахованный. Это может быть год до несчастного случая, или до постановки диагноза, или до заключения о потере трудоспособности.

Как пояснила в комментарии телеканалу Совфеда первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова, на сегодняшний день работник, приходя в Фонд социального страхования, должен заполнить заявление и выбрать один из вариантов, которые представлены в виде достаточно сложных формул. И зачастую работник выбирает невыгодный для себя период. В законе же на сегодняшний день нет возможности пересчитать выплату, исходя из более выгодного для работника срока.

В новом законопроекте предлагается обязать страховщиков сообщать, какой период наиболее выгодно выбрать. А если деньги уже начислены, решение можно будет пересмотреть на лучших условиях.

Поводом для разработки законопроекта, по словам архангельского сенатора, стали обращения граждан в суд для пересмотра страховых выплат. Но поскольку сейчас такой нормы в законе нет, иски оставались без удовлетворения.

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Василий П.
24.09.17
06:02
что то давно эту клаву не восхваляли!Видимо от безделья и самой тоскливо стало
 
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Общество | Новости раздела
 
Сенаторы предложили уточнить правила страховых выплат при травмах на производстве
Сенаторы предложили уточнить правила страховых выплат при травмах на производстве
В Госдуму внесён законопроект, который открывает новые возможности для получения страховки тем, кто получил увечья на производстве или профзаболевание. Его цель - обязать страховщиков помогать травмированным на производстве.
23.09.17 18:26
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