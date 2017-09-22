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Общество | Главные новости

В Архан­гель­ске стар­това­ла щед­рая и шум­ная Мар­гари­тин­ская ярмарка

22.09.17 18:56
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Начало главному торговому событию Поморья положил губернатор Игорь Орлов, по традиции открыв символическим ключом расписные торговые ворота. Напомним, в этом году ярмарка посвящена 80-летию региона.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Праздничную атмосферу, неповторимый колорит и хорошее настроение на церемонии открытия создавали артисты Северного русского народного хора.

Гостей, участников и организаторов ярмарки приветствовали Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян и заместитель председателя правительства автономного края Воеводина Республики Сербия Иван Джокович.

— В Маргаритинской ярмарке этого года участвуют 42 региона и пять государств, – подчеркнул губернатор.

После торжественной части делегация ознакомилась со стендами муниципальных образований Поморья и торговыми рядами, где была представлена продукция лучших мастеров и предприятий.

— Маргаритинская ярмарка вызывает чувство гордости за муниципалитеты региона, которые представили здесь свои лучшие достижения, – прокомментировал Игорь Орлов. – Год прошел не зря: урожай есть! И это урожай абсолютно во всех сферах деятельности: народных ремёслах, сельском хозяйстве, промышленности, искусстве.  

Рыбная тематика стала одним из лейтмотивов Маргаритинской ярмарки этого года: не только в рамках деловой программы, но и самое главное – в торговых рядах.

— На сегодняшний день рыбная отрасль Архангельской области находится на новом витке развития. Причём на столь стремительном, что инвестиции уже исчисляются десятками миллиардов рублей, – отметил Игорь Орлов. – Приходят новые собственники, которые внедряют современные подходы, создают высокотехнологичные производства, выпускают новую конкурентоспособную продукцию.

Под особым вниманием не только достижения, но и перспективы развития предприятий региона.

— На какие объёмы по производству яйца вы планируете выйти? – спросил глава региона у участвующих в ярмарке представителей Котласской птицефабрики.

— В начале сентября у нас состоялось заселение 92 тысяч цыплят. К Новому году они начнут нести яйца. Планируем выйти на объёмы 500 тысяч яиц в день, – ответили котлашане.

В ходе осмотра экспозиций зашёл разговор о необходимости нового современного здания для выставочных и ярмарочных мероприятий Поморья.

«Решение уже принято. Правительство региона поддержало большой инвестиционный проект, и в районе Краснофлотского моста на пересечении с Окружной строится новый выставочный центр – «Норд Экспо», пояснил, отвечая на вопрос Игорь Орлов.

Несмотря на то, что этот объект создаётся «с прицелом» на грядущий международный арктический форум, «Норд Экспо» станет площадкой, открытой для всех жителей города и области, подчеркнул губернатор.

— Будем стремиться наполнять центр большим количеством ярких и полезных мероприятий. Надеемся, что первым мероприятием в новом здании станет Маргаритинская ярмарка следующего года, – заключил Игорь Орлов.
Автор: dvinalander
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В Архан­гель­ске стар­това­ла щед­рая и шум­ная Мар­гари­тин­ская ярмарка
В Архан­гель­ске стар­това­ла щед­рая и шум­ная Мар­гари­тин­ская ярмарка
Начало главному торговому событию Поморья положил губернатор Игорь Орлов, по традиции открыв символическим ключом расписные торговые ворота. Напомним, в этом году ярмарка посвящена 80-летию региона.
22.09.17 18:56
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