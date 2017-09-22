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Происшествия | Главные новости

Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей

22.09.17 17:27
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Пожар в пиццерии «Инфинити», расположенной на улице Маяковского в Соломбале, произошел сегодня около трех часов ночи.
 
 
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Фото: arh112.ru
Фото: arh112.ru
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Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей
Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске

На момент происшествия внутри кафе никого не было, заведение закончило работу за два часа до этого, говорится в сообщении сайта arh112.

Спасти одноэтажное металлическое строение от огня удалось благодаря своевременному сообщению о возгорании очевидцев. Однако внутренние повреждения носят довольно серьезный характер: обгорела мебель, помещение размером 10 на 5 метров закопчено.

Точные причины пожара еще предстоит выяснить, однако все обстоятельства произошедшего указывают на поджог: вероятнее всего, окно было разбито, а в помещение заброшен источник зажигания. 

Напомним, несколько дней назад в другой части города под покровом ночи неизвестные подожгли ларек с продуктами. Работа торговой точки из-за ЧП была временно приостановлена.


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