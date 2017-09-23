Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло

Опрокидывание автомобиля «Рено-Логан» произошло сегодня в половину шестого вечера на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось шестеро человек, в том числе трое детей.

На данный момент известно, что 27-летний мужчина не справился с управлением. Иномарка, задев обочину, перевернулась несколько раз и упала в реку. Водитель попытался вытащить пассажиров до приезда спасателей.По предварительной информации, озвученной в региональном управлении МВД, в машине было шесть человек, включая троих детей. Двое из них скончались на месте происшествия, еще один пассажир – мужчина 1994 года рождения – пока не найден.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего.