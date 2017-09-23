Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
22.09.17
897
23.09.17
873
22.09.17
737
22.09.17
634
23.09.17
451
22.09.17
438
22.09.17
389
реклама
реклама
Новости компаний
22.09.17
157
22.09.17
148
22.09.17
148
23.09.17
147
23.09.17
140
23.09.17
137
23.09.17
113
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Происшествия | Главные новости

Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло

23.09.17 21:01
3391 0
Опрокидывание автомобиля «Рено-Логан» произошло сегодня в половину шестого вечера на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось шестеро человек, в том числе трое детей.
 
 
 >
На данный момент известно, что 27-летний мужчина не справился с управлением. Иномарка, задев обочину, перевернулась несколько раз и упала в реку. Водитель попытался вытащить пассажиров до приезда спасателей. 

По предварительной информации, озвученной в региональном управлении МВД, в машине было шесть человек, включая троих детей. Двое из них скончались на месте происшествия, еще один пассажир – мужчина 1994 года рождения – пока не найден.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются все обстоятельства произошедшего.

3391 0
2 6
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Происшествия | Новости раздела
 
Три машины получили повреждения при пожаре в автосервисе на окраине Архангельска
Три машины получили повреждения при пожаре в автосервисе на окраине Архангельска
Возгорание в кирпичном строении, где помимо ремонта оказывались также услуги по шиномонтажу и мойке автомобилей, произошло сегодня ранним утром.
вчера 21:08
690
 
Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
Тело 24-летнего парня, ехавшего в ушедшей под воду машине, извлекли с двухметровой глубины прибывшие к месту аварии водолазы службы спасения. Еще двое детей были подняты мертвыми со дна реки сразу после ДТП очевидцами трагедии.
вчера 15:10
1473
 
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Опрокидывание автомобиля «Рено-Логан» произошло сегодня в половину шестого вечера на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось шестеро человек, в том числе трое детей.
23.09.17 21:01
3392
 
31-летний турист из Архангельска захлебнулся в бассейне турецкого отеля
31-летний турист из Архангельска захлебнулся в бассейне турецкого отеля
Трагедия произошла в одном из отелей Сиде. Неладное заметили отдыхающие возле бассейна люди. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
22.09.17 19:11
2427 7
Vadimych: kotbezsapog, Мне до лампочки, что там где то чего то пишет Ты, докторишко никчёмный,...
 
Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей
Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей
Пожар в пиццерии «Инфинити», расположенной на улице Маяковского в Соломбале, произошел сегодня около трех часов ночи.
22.09.17 17:27
1553
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080