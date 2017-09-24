Архангельский «Водник» выбывает из борьбы за Кубок России по бенди
вчера 15:53
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Результаты двух матчей, проведенных архангельскими хоккеистами в этот уикенд, практически лишили «желто-зеленых» шансов на выход в финальную часть соревнований.
Несмотря на то, что накануне в Ульяновске «Водник» со счетем 6:3 обыграл сыктывкарский «Строитель», воскресная игра с московским «Динамо» оставила архангельских хоккеистов за бортом финальных поединков. Четвертая по счету игра «желто-зеленых» на Кубке России закончилась ничьей (4:4).
Напомним, команда с берегов Двины неудачно стартовала в соревнованиях, проиграв два первых матча. Сначала ульяновской «Волге» (3:4), а затем нижегородскому «Старту» (4:7). Чтобы сохранить шансы
продолжить борьбу за медали, архангельским хоккеистам нельзя было терять ни одного очка. Увы, не получилось.
Чисто теоретически повлиять на ситуацию могла бы отмена результатов скандальной стартовой игры
«желто-зеленых», где за команду соперников выступал хоккеист, нарушивший регламент соревнований. Соответствующий протест был направлен в ФХМР. Однако, никакой реакции от хоккейных функционеров не последовало.
Следующий свой матч на кубковом турнире «Водник» проведёт 26 сентября против кировской «Родины».