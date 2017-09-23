Вторым поражением «Водник» осложнил себе задачу в борьбе за Кубок России

Вслед за ульяновской «Волгой» еще одним принципиальным соперником «Водника» стал нижегородский «Старт». Итог напряженного противостояния - 4:7. Несмотря на второй проигрыш подряд «желто-зеленые» еще сохраняют шансы пройти дальше.

Руководство «Старта» в межсезонье пошло на кардинальное изменение в составе. Большая группа игроков перешла в другие клубы суперлиги, но и перебралось на берега Волги не меньше хоккеистов. Среди них есть и экс-«водники».



Обе команды накануне потерпели поражения. Если «водники» с минимальным счетом уступили «Волге», то нижегородцы, ведя по ходу встречи со столичными «динамовцами», в итоге проиграли матч. Для того, чтобы сохранить шансы и выйти в следующий круг соревнований у обоих соперников не было право на ошибку в очном поединке.



«Желто-зеленые» довольно неплохо начали этот матч. Сначала после розыгрыша углового отличился Александр Насонов, а затем на высоте был Роман Козулин – 0:2. Однако с середины первого тайма командная игра архангелогородцев стала давать сбой. Этим и воспользовались нижегородцы, которые уже к началу второй половины встречи вели в счете – 4:2.



В середине второго тайма благодаря индивидуальному мастерству Евгения Дергаева на какое-то время удалось выправить ситуацию – 4:4, но концовка встречи осталась за хоккеистами «Старта» - 7:4.



- Матч получился очень тяжелым. Не знаю с чем связано такое количество ошибок у ребят. Сегодня у целого ряда хоккеистов сыграли ниже своего уровня. Во многом из-за этого у нас пропала целостность игры. При этом, я не умоляю заслуг соперника, которому удалось сегодня выиграть, - сказал после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.



Несмотря на второй Несмотря на второй проигрыш подряд «желто-зеленые» сохраняют шансы пройти дальше, но теперь не все зависит от них. Во-первых, им нельзя терять ни одного очка. Во-вторых, нужно рассчитывать, что по ходу турнира оступятся соперники из Ульяновска, Москвы и Нижнего Новгорода.



Уже сегодня, 23 сентября «Водник» встречается с сыктывкарским «Строителем». Начало матча в 17:00 по московскому времени.